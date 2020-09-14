В Приморье пострадали четыре человека в ДТП с участием машины скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Водитель легковой автомашины спровоцировал ДТП с участием машины скорой помощи в городе Находка Приморского края, сообщает в понедельник пресс-служба ОМВД России по Находке. В результате пострадали четыре человека.

"Предварительно установлено: 50-летний водитель автомашины Toyota Caldina совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, чем спровоцировал столкновение с двигавшейся навстречу машиной скорой медицинской помощи УАЗ. В результате аварии четверо человек (в том числе, оба водителя) получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также от столкновения УАЗ опрокинулся и загорелся. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Установлено, что водитель Toyota Caldina на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительских прав не имел и соответствующее обучение не проходил.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья, у водителя легковушки диагностированы перелом костей носа и травма грудной клетки, у одного из фельдшеров перелом лодыжки, у другого - перелом ребер и сотрясение мозга, у водителя скорой - ожоги.

"В отношении водителя, спровоцировавшего автопроисшествие, составлены административные протоколы по трем статьям: "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности", "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" и "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

В новость внесены изменения (05:25 мск) - добавлены подробности о пострадавших.