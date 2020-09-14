В селе Ленинское в ЕАО прорвало дамбу

ТАСС, 14 сентября. Дамба не выдержала напора воды в селе Ленинское в Еврейской автономной области, сооружение прорвало, из-за чего оказалась подтоплена дорога. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

В Ленинском районе из-за подъема уровня воды в Амуре ввели режим ЧС. В селе Ленинское, которое является районным центром с населением около 6 тыс. человек, спасатели, военные и волонтеры укрепляют дамбы. Такая же работа ведется и в других поселениях района.

"На окраине Ленинского прорвало дамбу, вода вышла на объездную, не основную дорогу. Проезд по ней возможен", - сказал представитель пресс-службы. В настоящее время прорыв устраняют с помощью бетонных плит и пескогравия.

Уровень воды в Амуре продолжает ежедневно расти. Отметка опасного явления превышена в поселениях Ленинское, Кукелево, Нижнеленинское. Подъем воды продолжится в течение нескольких дней из-за полноводности впадающего в Амур притока Сунгари. Из-за осложнения паводковой обстановки ранее режим ЧС вводился в Биробиджане и в Биробиджанском районе, а также на территории Николаевского городского поселения.

В целом по области подтопления дач и дворов отмечаются в Биробиджане и в Биробиджанском районе, в областном центре подтоплены также четыре жилых дома, вода зашла на несколько участков дорог, в том числе в Октябрьском районе, сообщение не нарушено.