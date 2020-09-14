В 10 районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края с понедельника вводят режим ЧС в 10 районах из-за паводковой обстановки. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.

"Сегодня мы вводим режим ЧС в 10 районах края. Ситуация серьезная, вода прибывает. Все службы должны быть в полной боевой готовности. Первое - главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Второе - необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии", - написал Дегтярев.

В настоящее время в регионе подтоплено 1,7 тыс. дачных, придомовых и земельных участков. В минувшую пятницу их было 1,5 тыс. Паводок на Амуре и других реках затронул 12 населенных пунктов, вода зашла на 19 участков внутрипоселковых дорог и дорог местного значения.

Большинство дач затоплено на островных территориях у Хабаровска. В самом городе подтоплено пять приусадебных участков и два участка внутренних дорог вдоль прибрежной полосы. В двух крупных городах края - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре - ведется защита прибрежных территорий, отсыпка дамб, установка насосов для откачки воды.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, уровень воды в Амуре у Хабаровска достигнет опасной отметки 600 см 17-19 сентября, у Комсомольска-на-Амуре - 23-25 сентября.