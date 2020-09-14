На востоке Москвы "Газель" упала в Яузу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Водитель на "Газели" протаранил береговое ограждение и вылетел в Яузу на востоке Москвы. Мужчина не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Русаковской набережной, 1 "Газель" упала в Яузу. Водитель не пострадал", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что водитель уснул за рулем, а после ДТП самостоятельно выбрался на набережную.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что сотрудники главка не привлекались к оказанию помощи. Сейчас автомобиль находится в реке.