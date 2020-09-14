В прокуратуре назвали причину ЧП на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Внезапный выброс газа и угля предшествовал обрушению горной породы в забое шахты "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области, где погиб один горнорабочий, еще один находится под завалами. Прокуратурой Кузбасса по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в забое шахты "Чертинская-Коксовая" произошел внезапный выброс газа и угля. В момент выброса в горных выработках шахты находились 95 работников. В результате один работник получил несовместимые с жизнью травмы. Горным диспетчером шахты задействован план ликвидации аварии, горноспасатели ведут поиск находящегося под завалом машиниста горных выемочных машин. Прокуратурой организована проверка в связи несчастным случаем, произошедшим на угольном предприятии", - говорится в сообщении.

Свою проверку по факту происшествия проводят следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены, на месте работает комиссия, устанавливаются причины происшествия.

Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") - одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".