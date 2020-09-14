В Выборге задержали чиновника районной администрации за мошенничество на 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали председателя комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, который нанес ущерб бюджету муниципалитета в 700 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Выборге задержан председатель комитета финансов администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге, повлекшем ущерб на сумму свыше 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили имя чиновника. По данным сайта комитета, председателем является Александр Болучевский.

По версии следователей, задержанный является участником преступной схемы, в ходе которой он совместно с неустановленными лицами в прошлом году организовал оплату работ по капитальному ремонту зданий в Выборге из бюджета района на сумму 700 млн рублей. Следователи считают, что работы не были фактически выполнены, однако в документах были указаны ложные сведения, а деньги были переведены на счета подконтрольных юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог). Дела возбуждены после проверки областной прокуратуры. Следователи в суде намерены ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.