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Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре

Власти назвали причину пожара в жилом доме в Краснодаре

По словам вице-мэра Андрея Дорошева, пожар случился из-за перегрева электропроводки в квартире
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© Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю/ТАСС

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже, заявил в ходе городской планерки вице-мэр Андрей Дорошев.

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"Очаг пожара установлен - квартира № 50 на 8 этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки", - сказал Дорошев.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. Дом был самостроем, он введен в эксплуатацию по решению суда. Проверки по факту случившегося проводят следственные органы региона и прокуратура Краснодарского края.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался около двух часов ночи. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек, полностью уничтожены огнем 54 квартиры.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрупный пожар в жилом доме в Краснодаре
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