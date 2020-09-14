Власти назвали причину пожара в жилом доме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Причиной крупного пожара в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже, заявил в ходе городской планерки вице-мэр Андрей Дорошев.

"Очаг пожара установлен - квартира № 50 на 8 этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки", - сказал Дорошев.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки. Дом был самостроем, он введен в эксплуатацию по решению суда. Проверки по факту случившегося проводят следственные органы региона и прокуратура Краснодарского края.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался около двух часов ночи. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек, полностью уничтожены огнем 54 квартиры.