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В Удмуртии задержали ответственного за снос барака, при обрушении которого погибли 2 детей

Следователи готовятся предъявить мужчине официальное обвинение

ТАСС, 14 сентября. Руководитель подрядной организации, ответственной за снос ветхого барака в Сарапуле в Удмуртии, задержан. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

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"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, подозреваемый является руководителем подрядной организации, в соответствии с муниципальным контрактом на него возлагались обязанности по сносу дома в городе Сарапуле, где 12 сентября текущего года погибли два подростка 13 и 14 лет", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения. Также в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации Сарапула, добавили в СК.

Инцидент произошел 12 сентября, в результате обрушения кровли нежилого барака, расселенного в 2017 году, погибли двое подростков. По данным МЧС, обрушение произошло из-за ветхости строительных конструкций.

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