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В Подмосковье задержали петербуржца с 2 кг мефедрона

Задержанный рассказал, что собирался продать наркотики в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полицейские под Солнечногорском задержали петербуржца, купившего 2 кг мефедрона для последующей перепродажи. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник (35-летний житель Санкт-Петербурга) задержан полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве вблизи Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свертка с метилэфедроном, общей массой около 2 кг", - сказала Петрова.

По словам задержанного, он купил наркотики в интернете для последующей продажи в Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мужчина арестован.

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