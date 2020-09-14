Восемь человек пострадали в ДТП с маршрутной "Газелью" и легковушкой в КБР

НАЛЬЧИК, 14 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и пассажирская "Газель" столкнулись на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 09:48 в дежурную смену ЦУКС поступил звонок о том, что на 457-м км федеральной трассы "Р-217" произошло ДТП с участием автомобиля Lada Kalina и маршрутной "Газели". По предварительным данным, 8 человек доставлены в лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, погибших в результате происшествия нет. Предварительно, детей среди пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Для ликвидации последствий привлекались силы и средства ПСЧ № 2 МЧС России (пять человек и одна единица техники). Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме, подчеркнули в ГУ МЧС.