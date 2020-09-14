Пашаев еще не подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев пока не подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Михаилу Ефремову, но заканчивает работу над ней. Об этом он сообщил ТАСС.

"Время есть", - сказал он. "Мы уже завершаем (работу над расширенной апелляционной жалобой на приговор - прим. ТАСС)", - добавил Пашаев.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 9 сентября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила журналистам, что Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг Пашаева. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.