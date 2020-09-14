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Один человек пострадал в драке в центре Москвы

Предположительно, его ранили в руку из травматического пистолета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Две компании подрались в центре Москвы накануне, в ходе потасовки один из участников ранил своего оппонента в руку, предположительно, из травматического пистолета, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"13 сентября примерно в 22:25 по адресу: улица Таганская, 15, произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого один из участников конфликта произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета и причинил повреждения руки гражданину", - рассказали в ведомстве.

Еще один участник драки получил ссадину на голове, после чего одна из компаний сбежала до прибытия полиции.

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