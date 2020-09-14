Неизвестные "заминировали" аэропорт Жуковский в Подмосковье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на территории аэропорта Жуковский.

"На почтовый ящик аэропорта Жуковский пришло сообщение о "минировании". Эвакуация не проводится, аэропорт работает штатно", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.