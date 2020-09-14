Абрамченко заявила, что пик лесных пожаров в России пройден

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пик лесных пожаров на территории России уже пройден, ситуация стабилизировалась, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в понедельник.

"Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, и основной пик летней горимости пройден", - отметила она.

По словам Абрамченко, на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья фиксировались аномально высокие температуры воздуха и низкий уровень осадков. "Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров 2020 года", - пояснила вице-премьер.

В этом сезоне сильнее всего от пожаров пострадали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. "На территории этих регионов приходится более 98% площади всех лесных пожаров. Самая сложная лесопожарная ситуация отмечалась в Забайкальском крае и в Якутии", - сообщила замглавы правительства.

Площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в России сократилась на 30% в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Огнем в этом году пройдено 8 млн гектаров, сообщила Абрамченко.

"С начала года на территории страны мы зафиксировали пожаров на площади более 8 млн гектаров. <...> По сравнению с прошлым годом площадь пожаров сократилась на 30%", - сообщила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что 84% лесных пожаров пришлись на зоны контроля. В таких зонах природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают ущерб от огня.

Сокращение площади связано с более оперативным реагированием на лесные пожары. По словам Абрамченко, оперативность тушения в первые сутки составляет 74%. На сегодняшний день проводятся работы по тушению 20 пожаров на площади около 1 тыс. га в семи субъектах РФ.