Адвокат Пашаев сообщил, что Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за ДТП в центре Москвы, отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Как сообщил ТАСС сам Пашаев, решение принято окончательно.

"Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено", - сказал Пашаев.

Ранее он сообщал ТАСС, что договор с актером закончился после приговора, а вопрос о дальнейшей работе оставался открытым.

По данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева, который не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь другой член ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил его на эти восемь лет".

Как пояснил ТАСС источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания - либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья актера ищет ему нового адвоката.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.