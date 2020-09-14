Неизвестные сообщили о "минировании" всех 47 "Ашанов" в Подмосковье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения поступили о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Подмосковье, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В полицию по электронной почте поступила анонимка о "минировании" сети магазинов "Ашан" в Московской области. Всего 47 объектов", - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы приступили к обследованию магазинов.

Ранее в понедельник аналогичное сообщение об угрозе взрыва поступило в подмосковный аэропорт Жуковский. Его эвакуация не проводилась, аэропорт работает штатно.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.