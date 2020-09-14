МИД ФРГ: эксперты ОЗХО сами взяли анализы у Навального, исходя из правил организации

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно ее правилам, сами взяли пробы у Алексея Навального для дальнейшего изучения. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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Она подчеркнула, что подобные вопросы регулируются правилами ОЗХО и что "это совершенно формальная процедура". "ОЗХО, руководствуясь этим, сама взяла пробы у Навального и запустит процедуру в соответствии с параграфом VIII 38 (e) Конвенции о запрещении химического оружия", - отметила Адебар. На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли они поняли, что специалисты ОЗХО посетили берлинскую клинику Charite и взяли анализы у Навального, представитель МИД ответила утвердительно.

Она также уточнила, что все лаборатории, которые участвовали в исследовании проб Навального, сами брали их у россиянина.

Ранее в понедельник правительство ФРГ выступило с утверждением, что три независимые лаборатории, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили наличие в анализах Навального вещества из группы "Новичок".