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Госпитализация Алексея Навального
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В ФРГ заявили, что нового запроса от российских властей по "делу Навального" не поступало

Ранее в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что ведомство готовит дополнительный запрос к ФРГ

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Германии пока не получали новых запросов от российской стороны по инциденту с Алексеем Навальным, в том числе о желании участвовать в следственных мероприятиях в ФРГ. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Министерства юстиции Германии.

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"Я ничего не могу сообщить на данный счет. Такого запроса об оказании правовой помощи у правительства ФРГ нет", - отметил он, касаясь сообщения о подготовке российской стороной ходатайства с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим.

В минувшую пятницу пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщила, что ведомство готовит дополнительный запрос к ФРГ. В сообщении отмечалось, что он будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы, пояснили в ведомстве. Доследственная проверка, начатая 20 августа по факту госпитализации Навального, продолжается.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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