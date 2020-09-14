Дело полицейского, устроившего стрельбу в метро Москвы, рассмотрят присяжные заседатели

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, которого обвиняют в стрельбе по коллегам на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Смирнова Александр Самухов.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство защиты Смирнова о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии присяжных назначен на 12 октября", - сказал Самухов.