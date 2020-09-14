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Стрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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Дело полицейского, устроившего стрельбу в метро Москвы, рассмотрят присяжные заседатели

Отбор коллегии присяжных состоится 12 октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, которого обвиняют в стрельбе по коллегам на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, будет рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Смирнова Александр Самухов.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство защиты Смирнова о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии присяжных назначен на 12 октября", - сказал Самухов.

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Другие адвокаты обвиняемого Руслан Соловьев и Михаил Корчагин рассказали ТАСС, что сторона защиты обнародует в ходе заседаний суда видеоматериалы, которыми обладают только адвокаты, в связи с отказом следствия запрашивать их. Эти материалы, по словам защитников, подтверждают незаконность действий сотрудников УСБ, которые явно спланировали "операцию по изобличению взяточника Смирнова", и доказывают, что это было не что иное, как провокация взятки.

В новость внесены изменения (14:09 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияСтрельба на станции метро "Рязанский проспект"
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