AP: в штате Пенсильвания вспыхнули протесты после убийства полицией латиноамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Столкновения между полицией и протестующими произошли в ночь с воскресенья на понедельник в американском городе Ланкастер (штат Пенсильвания). Причиной беспорядков стала смерть 27-летнего Рикардо Муньоса при задержании стражами порядка, сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, сотрудник полиции, прибывший в воскресенье днем по звонку к дому, где находился Муньос, несколько раз выстрелил в латиноамериканца после того, как тот выбежал из помещения и с ножом в руках стал двигаться в сторону правоохранителя. В настоящее время идет расследование инцидента. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск.

Вскоре после распространения информации о смерти Муньоса около полицейского участка в Ланкастере собрались сотни протестующих. Агентство отметило, что демонстранты повредили несколько автомобилей полиции. Кроме того, в самих сотрудников правоохранительных органов летели стеклянные бутылки. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Смерть Флойда привела к повышенному вниманию к действиям полиции при задержании темнокожих американцев и требованиям реформы правоохранительных органов.