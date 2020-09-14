Ефремова в СИЗО пока могут навещать только адвокаты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом, запрещены свидания с кем-либо в следственном изоляторе за исключением его адвокатов, при этом ему разрешены передачи. Об этом ТАСС сообщила его племянница Ольга Ефремова.

"Свиданий Михаилу с семьей пока никаких не разрешено, к сожалению. По нашей информации, он может видеться только с адвокатом. При этом ему можно носить передачи", - рассказала племянница. Она уточнила, что актеру разрешены передачи до 30 кг в месяц, и попросила тех, кто хотел бы выразить Михаилу Ефремову поддержку, отправлять ему письма в СИЗО.

Ранее источник в окружении актера сообщил ТАСС, что новый адвокат, который будет представлять интересы Ефремова в апелляционной инстанции во время слушания жалобы на приговор в Мосгорсуде, будет выбран его супругой. Источник не исключил, что артиста в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а "целая команда".

Представлявший интересы артиста в ходе следствия и суда адвокат Эльман Пашаев сообщил в понедельник об окончательном прекращении сотрудничества с Ефремовым. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович на прошлой неделе сообщила ТАСС, что семья Михаила Ефремова продолжает искать адвоката артисту и, вероятно, назовет нового защитника в понедельник. По словам Литвинович, Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную, где содержатся три человека. Семья актера еще не успела его навестить, они оформляют разрешения на свидания.