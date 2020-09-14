В Краснодаре возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. В Краснодаре возбудили уголовное дело после крупного пожара в многоквартирном доме, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар в многоквартирном доме на улице Российской в Краснодаре начался в ночь на воскресенье. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. метров, огонь охватил весь восьмой этаж. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек. Предварительной причиной пожара стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже.