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Дело историка Олега Соколова
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Потерпевшим по делу историка Олега Соколова признали брата убитой аспирантки

Подозреваемый и его адвокат заявили, что не возражают против этого
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Что известно о деле историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал потерпевшим по делу историка Олега Соколова брата убитой аспирантки Анастасии Ещенко Сергея, передает корреспондент ТАСС.

"Признать в качестве потерпевшего брата погибшей Ещенко Сергея Олеговича", - сказала судья. Суд также освободил от статуса потерпевших родителей погибшей аспирантки в связи с их письменным заявлением.

Адвокат Соколова сообщил, что не возражает против этого. Сам Соколов также сообщил, что не возражает.

Сергей Ещенко рассказал, что связывался с сестрой в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, когда, как считают следователи, было свершено ее убийство. Сестра сообщила, что у них произошла ссора с Соколовым, и он ее ударил. "В ходе этого разговора она сказала, что это уже не первый случай, когда в отношении нее применяется физическое насилие", - сказал Ещенко.

Он рассказал, что после ссоры Анастасия Ещенко ушла из квартиры Соколова, но затем вернулась и "они все уладили, ситуация спокойная", обещала утром перезвонить. На следующий день никаких звонков от сестры Сергею Ещенко не поступало.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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