Крышу жилого дома в Краснодаре, где произошел пожар, начнут восстанавливать 14 сентября

"В здании начали ликвидацию последствий пожара. Уже убрали сгоревшую кровлю, сейчас рабочие ведут разбор пострадавшей от огня кладки на седьмом этаже. Эти работы завершат вечером 14 сентября. И сразу же приступят к укладке новой", - говорится в сообщении.

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Укладку новой крыши и восстановление кладки в многоквартирном доме в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье произошел крупный пожар, начнут в понедельник вечером. В данный момент рабочие разбирают кладку, которую повредил огонь, сгоревшую кровлю уже демонтировали, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что также завезли 34 новые двери, в понедельник планируется начать их установку взамен поврежденных при пожаре. К восстановительным работам с вечера 13 сентября привлекли 327 человек и 11 единиц техники. К вечеру 14 сентября их количество увеличится еще на 170 человек.

В пресс-службе добавили, что жители получат основные выплаты после первого заседания городской Думы Краснодара нового созыва. Планируется, что это произойдет в ближайшие дни. Первые 25 человек уже получили по 10 тыс. рублей на неотложные нужды.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался в ночь на воскресенье примерно в два часа. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек. Полностью выгорели более 60 квартир.

В доме полностью выгорел восьмой (мансардный) этаж, его будут восстанавливать. Предварительной причиной пожара стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже.