В Белоруссии задержали 4 человек за распространение личных данных силовиков

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. В белорусском городе Мозыре задержали четырех человек, подготовивших листовки с личными данными и "текстом дискредитирующего содержания" о 29 сотрудниках городского РОВД. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

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"В Мозыре задержаны распространители листовок с данными милиционеров. <...> В ходе проведения обысков изъято порядка 350 листовок формата А4, а также компьютер и множительная техника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой.

По информации ведомства, была задержана организатор, которая собрала данные 29 милиционеров, и трое исполнителей. "Все сотрудники органов внутренних дел, чьи данные значились в листовках, обратились в управление по Гомельской области главного управления собственной безопасности МВД. Проводится проверка", - добавили в ведомстве.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в целом в республике зарегистрировано порядка 150 фактов угроз, клеветы и оскорблений сотрудников милиции и членов их семей, а также 180 случаев незаконного вброса в СМИ личных данных правоохранителей. По этим случаям ведется работа.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, при этом большинство членов его президиума задержаны или покинули страну. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.