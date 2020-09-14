В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы в селе Ленинском

ТАСС, 14 сентября. Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы в селе Ленинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В регионе введен режим ЧС", - сказал представитель пресс-службы.

Дамбу на окраине Ленинского, расположенного на берегу Амура, прорвало утром в понедельник. Сначала сообщалось о подтоплении дороги, затем вода хлынула к домам. Спасатели и местные власти эвакуировали около 60 человек.

Как сообщали ТАСС в МЧС, тело дамбы не повреждено, образовалась протечка дренажной трубы под телом дамбы. К месту подвезена железобетонная плита, производится перекрытие места протечки. Работы проводят спасатели и военные.

Вода подтопила в селе 80 приусадебных участков на нескольких улицах. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что есть подтопления домов и социальных объектов, не уточнив количество. Людей отправляют в гостиницу в селе Ленинском и в пункт временного размещения в селе Бабстово. Уровень реки у Ленинского составляет 940 см, это выше опасной отметки на 90 см.

Ленинское с населением около 6 тыс. человек является центром Ленинского района.