Избитый в Крыму диджей mr. Basic умер в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Диджей Сергей Бабин, известный как mr. Basic, умер в больнице в Крыму от травм, полученных несколько дней назад в результате драки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Драка произошла 8 сентября в Сакском районе. Диджей получил травмы и был доставлен в больницу, где он скончался", - сообщил источник.

В пресс-службе МВД по республике ТАСС сообщили, что в больницу доставили гражданин 1984 года рождения с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). "В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Подозреваемые задержаны", - сообщили в пресс-службе.