Spiegel: полиция подозревает военнослужащего Бундесвера в подготовке теракта

ТАСС, 14 сентября. Полиция Германии провела в понедельник обыски в квартире и на рабочем месте военнослужащего Бундесвера (вооруженных сил ФРГ), который подозревается в попытке подготовки террористического акта. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По его сведениям, речь идет о 40-летнем военнослужащем из Нойбранденбурга (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). По данным правоохранительных органов, он связан с правоэкстремистскими кругами. Информация о задержании военнослужащего не приводится.

Как отмечает издание, военная контрразведка ФРГ проводит более 700 расследований, связанных с правым экстремизмом.

Тема проявления правых взглядов в рядах немецкой армии поднималась неоднократно. Ранее в Германии разгорелся скандал после того, как в рядах Бундесвера выявили правого экстремиста Франко А., который, по данным следствия, готовил террористический акт на территории ФРГ и мог иметь сообщников в том числе в рядах вооруженных сил.