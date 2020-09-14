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В Белоруссии задержаны 6 участников группы за изготовление зажигательных устройств

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в Могилевской области шестерых участников группы, которые занимались изготовлением зажигательных устройств. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МВД республики.

"Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны 6 активных участников группы. С места происшествия изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. По остальным изъятым вещам и предметам также назначена экспертиза", - отметили в милицейском ведомстве.

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