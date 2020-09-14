Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Китае

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще 16 получили ранения в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на трассе в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом в понедельник сообщило бюро общественной безопасности уезда Цзинъюй этого региона.

Как указывается в документе, в 11:44 по местному времени (06:44 мск) в бюро общественной безопасности поступила информация о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Дунсин, расположенной в 120 км от уезда Цзинъюй.

Согласно первоначальному расследованию, столкновение произошло между автобусом и грузовиком, следовавшими в противоположных направлениях трассы. Не уточняется, пассажиры какого именно транспортного средства погибли и получили ранения. В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ведется расследование. Причины и подробности инцидента устанавливаются.