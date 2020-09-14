В Краснодаре собрали гуманитарную помощь для жильцов дома, где произошел пожар

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Краснодара собрали для жильцов многоэтажного дома, где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, обувь, одежду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и детские игрушки. В настоящий момент объем собранной гуманитарной помощи превышает потребность, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Большая благодарность всем краснодарцам, которые принесли обувь, одежду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и детские игрушки. Наши сотрудники все это сортируют, загружают в машины и отправляют в гостиницы "Кавказ" и "Москва" для раздачи жильцам горевшего дома, которым эта помощь сейчас очень нужна. Пока нет необходимости собирать новую партию, поэтому сбор вещей мы приостанавливаем", - приводит пресс-служба слова главы администрации Прикубанского округа города Александра Журавлева.

Уточняется, что всю гуманитарную помощь, которую собрали за прошедшие сутки, сейчас сортируют и отправляют в гостиницы, где разместили погорельцев.

Пожар в многоквартирном доме на Российской улице в Краснодаре начался в ночь на воскресенье примерно в два часа. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м, огонь охватил весь восьмой этаж. Пожар потушили около восьми утра. Были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет. В доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек.

В доме полностью выгорел восьмой (мансардный) этаж, его будут восстанавливать. Предварительной причиной пожара стал перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже.