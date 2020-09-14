Фотограф, находившийся с утонувшей в Италии российской моделью, попал под следствие

РИМ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Фотограф, с которым находилась утонувшая неделю назад у берегов Сардинии российская модель Галина Федорова, попал под следствие. Как рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник следователь Энрико Луссу, пока дело квалифицируется как непреднамеренное убийство.

"Фотограф является фигурантом дела. Наличие и степень его вины будут выясняться в ходе следствия на основе полученных материалов. Следствие может завершиться передачей его под суд, однако пока рано говорить об этом. Дело квалифицируется как непредумышленное убийство", - сказал следователь. Он сообщил также, что тело жертвы уже передано родственникам. Однако биологический материал передан на экспертизу, результаты которой будут получены в ближайшие месяцы. "Назначена также экспертная комиссия по оценке состояния лодки, в которой находилась пара", - добавил следователь.

Луссу подтвердил, что лодка с Федоровой была обнаружена у берега вблизи полигона базы НАТО. Однако следователь не стал комментировать предположения итальянских СМИ, что россиянка с спутником могли заниматься шпионской деятельностью. "Следствие изъяло весь фотографический материал и занимается его изучением", - указал собеседник агентства. Он затруднился назвать сроки получения окончательных результатов.

Женщина, снимавшаяся для журналов, часто обнаженной, была обнаружена мертвой у южного побережья Сардинии. Согласно рассказу выжившего фотографа, проживающего в Великобритании литовца, как пишут итальянские СМИ, он приплыл с Федоровой на арендованной моторной лодке для проведения фотосессии. Потом пара решила искупаться, бросив якорь. Однако лодка сорвалась, и ее унесло течением. Женщина не смогла спастись. Как корреспонденту ТАСС ранее сообщили в посольстве РФ в Италии, консульство поставлено итальянской стороной в известность о произошедшем и "оказывает техническую поддержку в решении бюрократических вопросов".