Дело родителей о жестоком обращении с младенцем в Сочи передали в суд

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае завершили расследование уголовное дела в отношении родителей двухмесячного ребенка в Сочи, которых обвиняют в жестоком обращении с дочкой. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В соцсетях 15 августа распространили видеоролик, где мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру. После этого организовали доследственную проверку. 16 августа Хостинский районный суд назначил родителям ребенка наказание в виде административного ареста на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего отца и 27-летней матери, обвиняемых в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Мужчине также предъявлено обвинение в незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ребенка передали на попечение родственников.

По данным прокуратуры Краснодарского края, родители ребенка не имеют регистрации не территории России, приехали из Белгорода в Сочи на отдых, где женщина родила дочь. Они не имели постоянного источника дохода, а также места жительства на территории города Сочи, поэтому решили не прерывать отдых и продолжить жить в лесу.

"Кроме того, отец малолетней, находясь в состоянии наркотического опьянения, руководствуясь ложным пониманием достижения положительного результата в воспитании своей малолетней дочери, схватил последнюю за ногу и, держа ее вниз головой, совершал резкие движения вверх и вниз, причиняя своими действиями физическую боль и психические страдания, а также создал угрозу жизни и здоровья дочери. При этом мать дочери, также находящаяся в состоянии наркотического опьянения, не предпринимала никаких мер для предотвращения действий отца, а снимала происходящее на мобильный телефон, после чего отснятая запись была выложена родителями в интернет", - резюмировали в краевой прокуратуре.

Обстоятельства дела

Ранее сообщалось, что с 24 июня по 14 августа 2020 года 35-летний отец и 27-летняя мать ребенка временно проживали в городе Сочи на территории Ажекского экопарка. При этом родители не создали условий для проживания двухмесячного ребенка, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, не заботились о его здоровье. Кроме того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. О характере заболевания не сообщается.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой сообщали ТАСС, что бабушка и дедушка младенца готовы оформить предварительную опеку.

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