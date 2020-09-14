В Сочи возник пожар в здании

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 400 кв. м в Лазаревском районе Сочи. Объявили повышенный ранг пожара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

"В 15:47 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Победы в Лазаревском районе Сочи. По прибытии к месту первого подразделения установлено, что в одноэтажном здании происходит горение кровли. Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что загорелось здание и горючие материалы.

Возгорание кровли одноэтажного здания локализовали. Спасатели эвакуировали трех человек, пострадавших, предварительно, нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 16:34 прошла локализация на площади 400 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

На месте работает 48 человек, 14 единиц техники.

В новость были внесены изменения (17:14 мск) - добавлена информация о локализации пожара