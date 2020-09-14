Суд приговорил к четырем годам колонии двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии двух фигурантов дела о поджоге здания Никулинского районного суда Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Фигурантами дела являются Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов. "Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия") УК РФ и назначил Галимову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Ибрагимову - четыре года колонии строгого режима", - сказали в суде.
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В ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Ущерб от пожара составил порядка 300 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично.
Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщал, что заказчиком поджога является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Он скрылся и объявлен в розыск.