Суд приговорил к четырем годам колонии двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии двух фигурантов дела о поджоге здания Никулинского районного суда Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Фигурантами дела являются Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов. "Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия") УК РФ и назначил Галимову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Ибрагимову - четыре года колонии строгого режима", - сказали в суде.