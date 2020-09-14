Возгорание кровли в Сочи ликвидировали

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание кровли одноэтажного здания в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 17:30 [объявлена] ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Также ведомство сообщило, что в 17:14 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в пресс-службе сообщали, что в понедельник в Лазаревском районе Сочи загорелась кровля одноэтажного здания на площади 400 кв. м. Объявили повышенный ранг пожара. Спасатели эвакуировали трех человек. Уточнялось, что пострадавших, предварительно, нет. На месте работают 48 человек и 14 единиц техники.

В новость были внесены изменения (17:53 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания