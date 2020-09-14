Суд в Париже отклонил просьбу защиты в освобождении Винника до начала основных слушаний

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа отклонил просьбу защиты Александра Винника о его освобождении из-под стражи до начала основных слушаний в октябре. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил французский адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Суд не удовлетворил нашу просьбу, сославшись на то, что Винник может не вернуться в тюрьму, поскольку является российским гражданином и не имеет особых связей с Францией. До 19 октября, когда начнутся основные слушания, он должен оставаться под стражей", - отметил юрист.

Он напомнил, что защита постоянно обращается с требованием об освобождении Винника, указывая на тяжелое состояние его супруги и его собственное слабое здоровье. "Мы много раз настаивали на освобождении Винника из-под стражи и вновь обратились с этой просьбой сейчас, - подчеркнул адвокат. - Мы добивались, чтобы его освободили из-под стражи, дав возможность встретиться с тяжелобольной женой и подготовиться к основным прениям сторон на предстоящем процессе".

По словам Бело, защита акцентирует внимание правосудия на том, что Винник не мог совершить то, в чем его обвиняют. "Проведенное французскими следователями расследование основывается на заключениях американской судебной системы, - констатировал он. - Факты не проверены должным образом".

"Сегодняшнее заседание носило организационный характер", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что основные слушания по делу Винника предстоят в исправительном суде Парижа 19, 20, 21 и 22 октября.