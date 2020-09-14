Генпрокуратура России направила новый запрос в ФРГ по инциденту с Навальным

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом журналистам сообщил в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Генеральная прокуратура РФ 14 сентября на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса Томск - Москва" Навального А. А., доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения", - сказал он.

Иванов пояснил, что согласно заявлениям в СМИ представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального. "В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального", - подчеркнул Иванов.

Он отметил, что Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи. Вместе с тем он сообщил, что ФРГ все еще не ответила на первый запрос Генпрокуратуры России, который был направлен 27 августа.

Ранее управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что готовит дополнительный запрос в ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях в Германии в связи с произошедшим с Навальным после сообщений о его выходе из комы. Запрос включает в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений. Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Проверка

Доследственная проверка, начатая 20 августа по факту госпитализации Навального, продолжается. Сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения. Полицейские опросили 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального.

Оснований для возбуждения уголовного дела в РФ пока нет, так как никаких признаков отравления Навального запрещенными или иными веществами не выявлено.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.