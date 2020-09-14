Чиновника из Ленинградской области арестовали по делу о мошенничестве на 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Главу комитета финансов администрации Выборгского района Ленинградской области, которого задержали по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве на 700 млн рублей, по решению суда отправили в СИЗО, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили, что в Выборге задержали главу комитета финансов администрации Выборгского района в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере и "Служебный подлог"). Дела возбуждены после проверки областной прокуратуры.

Как считают следователи, задержанный является участником преступной схемы, в ходе которой он совместно с неустановленными лицами в прошлом году организовал оплату работ по капремонту зданий в Выборге из бюджета района на сумму 700 млн рублей. Следователи считают, что работы не были фактически выполнены, однако в документах были указаны ложные сведения, а деньги были переведены на счета подконтрольных юрлиц.

В ведомстве не уточняли имя чиновника. По данным сайта комитета, председателем является Александр Болучевский.