Угрозы "минирования" подмосковных "Ашанов" и аэропорта Жуковский оказались ложными

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все анонимные сообщения о "минировании" 47 магазинов "Ашан" в Подмосковье и аэропорта Жуковский оказались ложными, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Все здания проверены, кинологи не обнаружили взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в полицию по электронной почте поступила анонимка о "минировании" 47 магазинов сети "Ашан" в Московской области. Также поступило аналогичное сообщение об угрозе взрыва в подмосковном аэропорту Жуковский. Его эвакуация не проводилась, аэропорт работает штатно.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.