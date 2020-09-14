Горевшее в Сочи кафе возвели на участке, где можно было строить только жилой дом

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Кафе в Лазаревском районе Сочи, где в понедельник произошло возгорание кровли на площади 400 кв. м, было возведено на участке для жилых домов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Кафе, в котором сегодня начался пожар, использовалось в нарушение вида разрешенного использования земельного участка. По документам земля предназначена под строительство индивидуального жилого дома и не может использоваться под коммерческий объект. Указанные нарушения были выявлены администрацией города Сочи в результате рейдовых мероприятий", - сообщили в пресс-службе. Соответствующие материалы направили в суд, добавили в администрации.

В понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о пожаре в Лазаревском районе Сочи, горела кровля одноэтажного здания на площади 400 кв. м. Спасатели эвакуировали трех человек, никто не пострадал. Пожар уже потушили. В пресс-службе администрации уточнили, что возгорание произошло в кафе и в нескольких постройках под торговлю.