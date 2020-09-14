Дело возбуждено в отношении застройщика дома в Краснодаре, где произошел пожар

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Российской в Краснодаре, где произошел крупный пожар, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

"В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого полностью выгорел весь верхний этаж. Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год застройку многоквартирного жилого дома осуществил 38-летний мужчина, который после получения права собственности реализовал квартиры физическим лицам", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что при строительстве были допущены существенные нарушения, что привело к полному уничтожению жилых помещений при пожаре и причинению имущественного ущерба жильцам. Одной из причин распространения огня по всему этажу послужило отсутствие противопожарных преград в конструкции дома, также квартиры верхнего этажа были выполнены без потолочного перекрытия, разделяющего помещения и подкровельное пространство.

"По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, в полномочия которых входил контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома и ввода данного объекта в эксплуатацию", - резюмировали в краевом следственном управлении.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности").

По данным администрации Краснодара, многоквартирный жилой дом № 267/6 по ул. Российской построен в 2011 году, находится под управлением УК "РемСтройСервис" с 01.03.2013 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дом является самостроем, узаконенным по решению суда.