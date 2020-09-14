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Источник: в Назрани неизвестные расстреляли пожилого мужчину на выходе из магазина

Ведутся поиски подозреваемых

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчину расстреляли и убили неизвестные на выходе из магазина в Назрани, полиция ведет розыск подозреваемых. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные в Назрани расстреляли из пистолета мужчину 50 лет, который выходил из магазина. Злоумышленники скрылись с места преступления", - сказал источник, добавив, что мужчина убит.

Объявили план "Перехват", ведутся поиски подозреваемых.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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