Источник: в Назрани неизвестные расстреляли пожилого мужчину на выходе из магазина

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Мужчину расстреляли и убили неизвестные на выходе из магазина в Назрани, полиция ведет розыск подозреваемых. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестные в Назрани расстреляли из пистолета мужчину 50 лет, который выходил из магазина. Злоумышленники скрылись с места преступления", - сказал источник, добавив, что мужчина убит.

Объявили план "Перехват", ведутся поиски подозреваемых.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.