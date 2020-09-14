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Прокуратура проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнекамске

На место выехала следственно-оперативная группа
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана проверяет сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Нижнекамск, на место выехала следственно-оперативная группа. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

"Поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме. Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа. От прокуратуры - зампрокурора города Евгений Шувалов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 14 сентября поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже по улице Сююмбике, д. 42 в Нижнекамске. "На месте работают подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона, причина пожара устанавливается", - отметил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (21:58 мск) - добавлены подробности

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РоссияТатарстан
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