Пожар в многоквартирном доме в Нижнекамске потушили

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар в многоквартирном доме в Нижнекамске в Татарстане, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В 21:47 мск полная ликвидация последствий пожара. Горела комната в однокомнатной квартире. Информация уточняется", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана начала проверку сообщения о взрыве газа в многоквартирном доме номер 42 на улице Сююмбике в Нижнекамске.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже по вышеуказанному адресу поступило в 20:55 мск.

В новость были внесены изменения (22:32 мск) - добавлены подробности