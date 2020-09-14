Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружили на месте пожара в многоквартирном доме в городе Нижнекамск в Татарстане. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

"В 21:45 мск в квартире обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Со своей стороны начальник отдела по связям с общественностью и СМИ мэрии Нижнекамска Марина Камелина сообщила ТАСС, что для жителей дома, в котором произошел пожар, подготовили пункты временного размещения. Если людям потребуется расселение, то принять их готовы центр "Патриот" и одна из городских гостиниц.

"Уже известно, что пожар потушен. Создана специальная комиссия, происходит эвакуация населения. Идет опрос жителей, кому необходимо предоставить временные помещения для расселения. На этот случай готов центр "Патриот", также, возможно, будет задействована одна из гостиниц города", - сказала Камелина.

По ее словам, в доме проживают порядка 100 человек, но временное жилье потребуется не всем.

Пожар в Нижнекамске

По данным пресс-службы республиканского главка МЧС, сообщение о возгорании в квартире по адресу: Нижнекамск, улица Сююмбике, дом 42 поступило в 20:55 мск. Пожар возник в однокомнатной квартире на четвертом этаже. В 21:47 пожар потушили.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана начала проверку сообщения о взрыве газа в доме по вышеуказанному адресу, на место выехала следственно-оперативная группа и прокурор города.