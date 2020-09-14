Следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в Нижнекамске

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в многоэтажном доме в городе Нижнекамск, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"В результате пожара погиб мужчина. Предположительно, хозяин квартиры 1968 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, личность погибшего и причины пожара устанавливаются. Назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

"В рамках расследования уголовного дела будут проверены сообщения в СМИ жителей данного дома о запахе газа незадолго до пожара. Также будут проверены службы, ответственные за безопасность газового оборудования", - говорится в сообщении.

Также в СКР сообщили, что в сгоревшей квартире была снята заглушка газовой трубы.

"Хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни, пьянствовал, не работал. За неделю до происшествия, предположительно, газовики отключили его [от газоснабжения] за неуплату, газовую трубу опломбировали. Согласно предварительным данным дознавателей ОНД МЧС, было самовольное снятие заглушки газовой трубы. Иных разрушений и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Эвакуация жильцов

В свою очередь в пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что из дома, в котором произошел пожар, провели эвакуацию жильцов.

"В ходе тушения пожара из соседних квартир пожарные спасли неходячего мужчину, передвигавшегося на инвалидной коляске (надели на лицо спасаемого маску от дыхательного аппарата и вынесли по лестничным маршам), а также эвакуировали еще девятерых жильцов. Сорок человек эвакуировались самостоятельно", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе городского муниципалитета, на место случившегося выехал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

По данным пресс-службы республиканского главка МЧС, сообщение о возгорании в квартире по адресу: Нижнекамск, улица Сююмбике, дом 42 поступило в 20:55 мск. Пожар возник в однокомнатной квартире на четвертом этаже. В 21:47 пожар был потушен. Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана начала проверку сообщения о взрыве газа в доме по вышеуказанному адресу.

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