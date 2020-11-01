На Кубани шквалистый ветер повредил 54 домовладения

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Повреждение кровли на трех социально значимых объектах, а также различные повреждения 54 частных домовладений в Краснодарском крае зафиксировали после шквалистого ветра на территории региона 31 октября. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону по итогам работы комиссий по установлению ущерба.

"По уточненной информации, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений 31 октября на территории Ейского района произошло повреждение кровли на трех социально значимых объектах. На 54 частных домовладениях выявлено наличие повреждений (кровли, окон, заборов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления МЧС по региону ТАСС уточнили, что повреждена кровля дома культуры, спорткомплекса и детсада. "Повреждение кровли веранды на работу детского сада не влияет", - уточнил представитель пресс-службы.

В течение дня на территории района работали комиссии по выявлению повреждений. В районе ввели режим ЧС, к ликвидации последствий привлекли 131 человека, 16 единиц техники, работает оперативный штаб.

В субботу шквалистый ветер и дождь привели к нарушению электроснабжения в поселке Комсомолец в Ейском районе, без света остались 800 человек. В настоящее время в Краснодаре плюс 13 градусов, ветер умеренный, на территории края примерно такая же температура, местами дожди.