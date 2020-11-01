На шахте в Коми возникло задымление

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Всех горняков из нефтяной шахты "Яреганефть" в Коми, где возникло задымление в уклонном блоке, вывели на поверхность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть".

"По имеющейся у нас информации, людей всех подняли. На шахте задымление", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Там добавили, что работа шахты №3 остановлена.

Ранее ГУ МЧС по Коми информировало о поступлении сообщения о пожаре на шахте. По данным министерства, на аварийном участке находились 82 человека.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, информация о пострадавших пока не поступала.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.

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