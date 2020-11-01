Прокуратура Коми начала проверку после задымления в шахте "Яреганефть"

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми начала проверку после задымления в нефтяной шахте "Яреганефть". По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Прокурор города [Ухта] выехал на объект. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура Коми начала проверку", - сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики Сергей Семенов.

Ранее в ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть", сообщили о задымлении на одном из участков нефтешахты №3, всех горняков вывели на поверхность. По данным МЧС, на участке находились 82 человека.

Как добавили ТАСС в ГУ МЧС по региону, площадь аварийного участка и причины ЧП уточняются.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.